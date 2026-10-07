(VIDEO) Mastantuono: "La numero 10? Certo che mi piacerebbe, ma io gioco a calcio non penso a questo"

Il talento della Fiorentina ha risposto alle domande di ESPN dopo l'ultima partita di Messi con l'Albiceleste

Franco Mastantuono è stato intervistato da ESPN dopo la sfida dell'Argentina e ha risposto anche a una domanda particolarmente attesa: quella sulla maglia numero 10 dell'Albiceleste, destinata a diventare uno dei temi del post-Messi. Il talento della Fiorentina ha ammesso che sarebbe un traguardo importante, ma ha spiegato di avere altre priorità in questo momento.

"Gioco a calcio e non penso a queste cose. Certo, è qualcosa che mi piacerebbe, assolutamente, ma adesso non è la cosa più importante. In questo momento penso soltanto a tornare e a giocare".

Ieri è stato tutto molto emozionante. Vedere Leo giocare la sua ultima partita con la Selección è stato difficile, ma allo stesso tempo davvero bellissimo".