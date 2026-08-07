(VIDEO) Mastantuono ha completato le visite mediche con la Fiorentina: ecco le immagini esclusive

Mastantuono ha svolto le visite mediche

Mastantuono ha completato le visite mediche con la Fiorentina. Il talento argentino atterrato ieri a Peretola tra l’entusiasmo dei tifosi questa mattina ha svolto le visite mediche in gran segreto in centro a Firenze. Mastantuono ha iniziato le visite mediche questa mattina alle 10:15 e le ha terminate alle 12. Il calciatore adesso è pronto a firmare il contratto che lo legherà alla società viola e poi ci sarà l’annuncio ufficiale del club.