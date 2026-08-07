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(VIDEO) Mastantuono ha completato le visite mediche con la Fiorentina: ecco le immagini esclusive

Mastantuono ha svolto le visite mediche

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2026 12:02
(VIDEO) Mastantuono ha completato le visite mediche con la Fiorentina: ecco le immagini esclusive -
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Mastantuono ha completato le visite mediche con la Fiorentina. Il talento argentino atterrato ieri a Peretola tra l’entusiasmo dei tifosi questa mattina ha svolto le visite mediche in gran segreto in centro a Firenze. Mastantuono ha iniziato le visite mediche questa mattina alle 10:15 e le ha terminate alle 12. Il calciatore adesso è pronto a firmare il contratto che lo legherà alla società viola e poi ci sarà l’annuncio ufficiale del club.

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