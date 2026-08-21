(VIDEO) In Turchia tutti pazzi per Italiano: i tifosi cantano già il suo nome. 6 vittorie nelle prime 6

I tifosi del Besiktas sono già innamorati di Vincenzo Italiano

Vincenzo Italiano è autore di una partenza super con il suo Besiktas. L’allenatore ex Fiorentina infatti ha già collezionato 6 panchine con le aquile nere. 5 per i playoff di Europa League e una in campionato. Ha vinto tutte e 6 le partite con 9 gol segnati e 0 subiti.

Il suo calcio ultra offensivo però entusiasma il pubblico che ieri durante l’andata del playoff decisivo ha cantato a più riprese il suo nome. Italiano dunque è già un beniamino dei tifosi turchi, conquistati anche dalla sua passione e dal modo di stare in panchina