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(VIDEO) Figuraccia della Fiorentina nella giornata del Centenario. Lo stadio fischia Grosso e la squadra

Secondo KO consecutivo per la squadra di Grosso, lo stadio non ci sta: pioggia di fischi al termine della gara

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2026 20:47
(VIDEO) Figuraccia della Fiorentina nella giornata del Centenario. Lo stadio fischia Grosso e la squadra -
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Dopo il pesante 4-0 incassato contro la Roma, arriva un'altra battuta d'arresto per la Fiorentina. I viola cadono infatti anche contro il Frosinone, questa volta con il risultato di 3-0.

Un doppio KO che fa ruggire il Franchi. Al triplice fischi sono infatti stati fischiati sia i giocatori che il mister Fabio Grosso.

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