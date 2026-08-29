(VIDEO) Figuraccia della Fiorentina nella giornata del Centenario. Lo stadio fischia Grosso e la squadra
Secondo KO consecutivo per la squadra di Grosso, lo stadio non ci sta: pioggia di fischi al termine della gara
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2026 20:47
Dopo il pesante 4-0 incassato contro la Roma, arriva un'altra battuta d'arresto per la Fiorentina. I viola cadono infatti anche contro il Frosinone, questa volta con il risultato di 3-0.
Un doppio KO che fa ruggire il Franchi. Al triplice fischi sono infatti stati fischiati sia i giocatori che il mister Fabio Grosso.