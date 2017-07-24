VI SPIEGHIAMO PERCHÉ NON C'È DA ARRABBIARSI PER LE CESSIONI. MA C'È UN ALTRO PROBLEMA...

Calcio e donne, due dei più classici temi su cui vertono le chiacchiere da ombrellone dell'uomo in vacanza. Chiacchiere da spiaggia, ma anche da bar e da pausa in ufficio, chiacchiere che questa estat...

Calcio e donne, due dei più classici temi su cui vertono le chiacchiere da ombrellone dell'uomo in vacanza. Chiacchiere da spiaggia, ma anche da bar e da pausa in ufficio, chiacchiere che questa estate più che mai per i tifosi fiorentini si trasformano in veri e propri "sfottò" da parte degli "avversari" di fede calcistica.

Così oggi gli juventini cantavano: "Bernardeschi ce l'abbiamo solo noi", ieri i milanisti discutevano se comprare Kalinic o tentare un ulteriore assalto a Belotti, e domani probabilmente gli interisti accoglieranno Vecino.

La Fiorentina vende, vende tutto, ma francamente la cosa non ci sorprende, né ci rammarica. Anzi. Il tifoso viola, infatti, non deve disperare per tutte le partenze di questi giorni, perché quando un giocatore manifesta interesse verso una possibile cessione, la decisione più saggia è proprio quella che sta prendendo la squadra gigliata, ovvero vendere, vendere e vendere.

"Medaglina e addio" direbbe qualcuno e, in questo caso, mai frase è più azzeccata. Dunque, ciao a Bernardeschi che sognava solo bianconero, ciao a Gonzalo che ha deciso di tornare in Patria da svincolato, ciao a Ilicic, a Milic (con grande piacere) e, se vorrà, ciao ciao pure a Kalinic.

La Fiorentina, come tutte le squadre di qualsiasi sport, ha bisogno di giocatori che non abbiano altre realtà nella testa. Perché la tecnica in un atleta è fondamentale, ma sono la motivazione e la concentrazione a fare di lui un elemento utile o, viceversa, inutile per il gruppo.

Ecco perché i tifosi viola non devono rimpiangere nessuna delle cessioni della Fiorentina, soprattutto quelle chieste espressamente dagli stessi giocatori. Il problema non sono le partenze, ma gli arrivi.

Già, ciò che deve interessare Firenze sono gli acquisti che la società metterà a segno per sostituire i partenti. Ora più che mai che le casse gigliate sono piene di milioni. L'attacco è da rifare per metà, il centrocampo ha bisogno di volti nuovi e la panchina deve essere puntellata a dovere. Le scommesse possono attendere, perché i fondi per qualche buon colpo ci sono. Solo adesso potrà essere valutata la voglia della Fiorentina di mettersi in gioco. E stiamo tutti aspettando con trepidazione, per poi esprimere il nostro giudizio.

Tommaso Fragassi