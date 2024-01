Vergogna a Udine, i tifosi dell’Udinese fanno cori razzisti contro Maignan che esce dal campo. Tutto il Milan va via

Brutto episodio durante Udinese-Milan, con la partita che è stata sospesa per qualche minuto per una serie di cori razzisti arrivati dagli spalti nei confronti del portiere rossonero Maignan. Il calciatore francese, all’ennesimo coro offensivo, ha lasciato la propria porta per dirigersi verso gli spogliatoi insieme al resto della squadra. Anche i giocatori dell’Udinese hanno abbracciato Maignan in segno di solidarietà, mentre l’arbitro Maresca dopo aver fermato il gioco ha invitato lo speaker dello stadio a leggere un messaggio di avvertimento contro i cori razzisti. Messaggio forte e deciso quello del portiere del Milan, rientrato poi in campo dopo qualche minuto tra i fischi dei tifosi di casa. La partita è poi ripresa regolarmente.