Ventola: “La Fiorentina non si salverà. Non c’é gruppo perché ognuno pensa al proprio orticello”

Nicola Ventola non si nasconde, e nel post su Instagram di Viva El Futbol ha voluto dire la propria sulla Fiorentina e la stagione deludente che sta facendo finora. Queste le sue parole: “Secondo me la Fiorentina non si salverà. Firenze è una piazza esigente, complicata, che giustamente comincia a criticare e ci vuole personalità. In questo gruppo non la vedo affatto, anzi vedo dell’egoismo, con i giocatori che pensano a se stessi, al proprio orticello, anche se è vero che si abbracciano, ma quello non vuol dire essere squadra.

“Ci sono anche tante notizie di mercato di alcuni uomini chiave di questa squadra, e quando escono questi tipi di notizie c’è sempre un fondo di verità, cioè che alcuni di loro vogliano andarsene e abbandonare la barca per non ritrovarsi in questa situazione. Per me 9 punti, fino ad ora sono pochi, e anche se sei più forte di altre squadre che lottano per non retrocedere e hai più qualità, questo alcune volte non basta. Quindi, ahimè, la Fiorentina è una forte candidata per la retrocessione”.