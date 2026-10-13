Venezia, scelto il dopo Stroppa: molto vicina la fumata bianca per Davide Nicola
Cambio in panchina per il Venezia
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2026 14:10
Il Venezia è pronto ad affidare la guida tecnica a Davide Nicola. Secondo quanto riportato da TMW, l'allenatore è ormai vicino a raggiungere un accordo con il club lagunare, chiamato a trovare una soluzione dopo l'esonero di Giovanni Stroppa, arrivato in seguito all'ennesimo risultato negativo di questo difficile avvio di stagione.
Per ufficializzare l'intesa manca soltanto la firma. L'allenatore specializzato nelle salvezze impossibili, ne sanno qualcosa i tifosi di Crotone, Genoa, Torino, Salernitana ed Empoli, dovrebbe sottoscrivere un contratto valido fino al 30 giugno 2027, con un'opzione che permetterebbe di prolungare il rapporto per un'ulteriore stagione, fino al 2028.