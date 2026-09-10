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Venezia-Fiorentina: i giocatori a disposizione di Vanoli. Oulai recupera e parte con la squadra

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Venezia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2026 15:46
Venezia-Fiorentina: i giocatori a disposizione di Vanoli. Oulai recupera e parte con la squadra -
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La Fiorentina ha reso ufficiale la lista dei convocati per la sfida contro il Venezia. Ecco i giocatori a disposizione di Vanoli:

ATTA Arthur Eric Kolawolé

BRESCIANINI Marco

CHRISTENSEN Oliver (G)

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

DE GEA QUINTANA David (G)

DRAGUSIN Radu-Matei

FAGIOLI Nicolò

FERNANDES SANTOS LOPES Viery

GNONTO Degnand Wilfried

GOMES BETUNCAL Norberto Bercique

JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro

LEZZERINI Luca (G)

MASTANTUONO Franco

NDOUR Cher

NETO LOPES João Mário

NJIE Alieu Badara

OULAI Christ Ravynel Inao

PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo

PEREIRA GONÇALVES Pedro António

PONGRAČIĆ Marin

RANIERI Luca

VALDEPEÑAS TALAVERA Victor

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