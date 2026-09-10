Venezia-Fiorentina: i giocatori a disposizione di Vanoli. Oulai recupera e parte con la squadra
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Venezia
A cura di Redazione Labaroviola
10 settembre 2026 15:46
La Fiorentina ha reso ufficiale la lista dei convocati per la sfida contro il Venezia. Ecco i giocatori a disposizione di Vanoli:
ATTA Arthur Eric Kolawolé
BRESCIANINI Marco
CHRISTENSEN Oliver (G)
CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
DE GEA QUINTANA David (G)
DRAGUSIN Radu-Matei
FAGIOLI Nicolò
FERNANDES SANTOS LOPES Viery
GNONTO Degnand Wilfried
GOMES BETUNCAL Norberto Bercique
JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro
LEZZERINI Luca (G)
MASTANTUONO Franco
NDOUR Cher
NETO LOPES João Mário
NJIE Alieu Badara
OULAI Christ Ravynel Inao
PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo
PEREIRA GONÇALVES Pedro António
PONGRAČIĆ Marin
RANIERI Luca
VALDEPEÑAS TALAVERA Victor