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Venduti 5mila biglietti in un pomeriggio per la sfida contro il Napoli. Franchi verso il tutto esaurito

Dopo la pausa delle nazionali, è tempo di ricominciare, con grandissimo entusiasmo e la voglia di tornare alla vittoria, seppur contro un avversario forte

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2025 19:43
Venduti 5mila biglietti in un pomeriggio per la sfida contro il Napoli. Franchi verso il tutto esaurito - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Dopo le polemiche delle ore scorse, per lo stand-by dei biglietti di Fiorentina-Napoli, finalmente si è sbloccata la situazione, ed è arrivata una bellissima notizia. In un solo pomeriggio, sono stati venduti circa 5mila biglietti per la sfida dell'Artemio Franchi, in programma sabato prossimo alle ore 20:45. I tifosi viola hanno risposto subito presente prendendo d'assalto il botteghino. Dopo la pausa delle nazionali, è tempo di ricominciare, con grandissimo entusiasmo e la voglia di tornare alla vittoria, seppur contro un avversario forte, organizzato e che deve continuare a difendere il titolo, oltre che l'imbattibilità.

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