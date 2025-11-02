2 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:53

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Veiga: “La Fiorentina è forte, ma attraversa un momento difficile. Noi abbiamo giocato con intelligenza”

News

Veiga: “La Fiorentina è forte, ma attraversa un momento difficile. Noi abbiamo giocato con intelligenza”

Redazione

2 Novembre · 18:14

Aggiornamento: 2 Novembre 2025 · 18:14

TAG:

Danilo Veiga

Condividi:

di

Anche Danilo Veiga, esterno del Lecce, ha parlato in sala stampa commentando la vittoria dei giallorossi e il momento della Fiorentina:

“Abbiamo lavorato tanto in questi primi tre-quattro mesi e questa vittoria è molto importante per la nostra classifica. Oggi abbiamo disputato una grande partita: un primo tempo fantastico, poi nella ripresa abbiamo dovuto gestire meglio perché sapevamo che loro avrebbero spinto per cercare il gol.

Mi aspettavo una Fiorentina così? “È una squadra forte, anche se sta attraversando un momento difficile. Sapevamo che avrebbero cercato spazi e conclusioni, ma siamo stati bravi a interpretare la gara con intelligenza”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio