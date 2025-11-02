Veiga: “La Fiorentina è forte, ma attraversa un momento difficile. Noi abbiamo giocato con intelligenza”

Anche Danilo Veiga, esterno del Lecce, ha parlato in sala stampa commentando la vittoria dei giallorossi e il momento della Fiorentina:

“Abbiamo lavorato tanto in questi primi tre-quattro mesi e questa vittoria è molto importante per la nostra classifica. Oggi abbiamo disputato una grande partita: un primo tempo fantastico, poi nella ripresa abbiamo dovuto gestire meglio perché sapevamo che loro avrebbero spinto per cercare il gol.

Mi aspettavo una Fiorentina così? “È una squadra forte, anche se sta attraversando un momento difficile. Sapevamo che avrebbero cercato spazi e conclusioni, ma siamo stati bravi a interpretare la gara con intelligenza”.