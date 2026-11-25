Vecino: "A Firenze mi sentivo a casa, con Sousa eravamo davvero forti. Volevo restare a lungo in viola"

Mati Vecino ripercorre la sua avventura a Firenze

L'ex viola Matias Vecino ai microfoni di gianlucadimarzio.com ha ripercorso la sua avventura a Firenze:

"Fiorentina? È stato un salto molto grande. Da un lato ero felicissimo, dall’altro avevo un po’ di ansia perché non sapevo cosa avrei trovato. In realtà è stato molto più facile di quello che pensavo, grazie ai compagni e tutte le persone che mi hanno aiutato tantissimo. Penso a Borja Valero, Gonzalo Rodriguez, Neto. In più tutta la gente che lavorava nel club. Mi hanno reso tutto più semplice, anche se ero un ragazzino e avevo tutto da imparare. Sono stati bravissimi con me".

"Esordio a San Siro? Ero andato in panchina qualche partita prima, ma non avevo messo piede in campo. Mi è successo proprio in quella partita. È stato emozionante sia per me che per la mia famiglia, che mi guardava dall’Uruguay. Fare il debutto in uno stadio così importante, contro calciatori come Cambiasso e Milito…ti sentivi un giocatore vero. Poi chiaro, durante il gioco sei concentrato. Ma quando usciva la palla e ti giravi un po’, era davvero un’emozione forte".

I prestiti: "Mi sono serviti tantissimo. Alla Fiorentina ero in una grande squadra, ma lo spazio era ridotto. Credo sia stata una scelta giusta per accumulare minuti in Serie A, penso siano state scelte giuste. Negli anni in prestito, il mio obiettivo è sempre stato quello di ritornare in Viola. Era la squadra che mi aveva preso dall’Uruguay, che mi aveva aspettato e avevo un forte desiderio di vivere un percorso lungo con loro. È successo con l’arrivo di Paulo Sousa, al primo anno eravamo davvero una squadra davvero forte e i tifosi si sono divertiti tanto. Poi alla lunga abbiamo pagato il fatto di giocare in Europa League".