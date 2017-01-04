Vargas torna in campo, giocherà nell'Universitario di Lima

Dopo 6 mesi da svincolato l'ex esterno della Fiorentina torna nel calcio professionistico

All'età di 33 anni, e dopo aver trascorso sei mesi da svincolato, Juan Manuel Vargas torna a calcare i palcoscenici del calcio professionistico. L'ex esterno della Fiorentina - in viola tra il 2008 ed il 2012 e successivamente tra il 2013 ed il 2015 - vestità infatti la maglia della squadra peruviana dell'Universitario di Lima. Questo il messaggio, pubblicato su Twitter, con il quale il club ha dato il benvenuto a El Loco:

"Y un día volvió. Juan Manuel Vargas es el nuevo refuerzo de Universitario

¡Bienvenido a casa, Loco! #BienvenidoLoco"