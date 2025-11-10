Vanoli sottolinea: “A centrocampo manca qualcosa per il mio calcio.” Messaggio per la società?

Nel post partita, Paolo Vanoli ha analizzato la situazione del centrocampo viola, uno dei reparti più discussi in questo avvio di stagione. Il mercato di gennaio potrebbe essere l’occasione per intervenire in quella zona di campo:

«Secondo me manca qualcosa al centrocampo, per come è il mio concetto di gioco, ma in questo momento è sbagliato e difficile valutare. Sohm, ad esempio, ha fatto un passaggio in rifinitura per Piccoli davvero fantastico: ha fisicità, è giovane e deve capire che è arrivato alla Fiorentina. Questo è uno step fondamentale. Tanti giocatori devono capire che sono arrivati alla Fiorentina, e quelli che già erano qui devono far capire chi è la Fiorentina: questo è un passaggio essenziale».

Il tecnico ha poi proseguito con un’analisi sui singoli:

«Caviglia è un giocatore che ha qualità, ha calcio e cambio di gioco, ma deve imparare a leggere meglio le situazioni e prepararsi meglio al gioco. È comunque un ragazzo intelligente e molto disponibile. Ora voglio valutare anche Fazzini, Fagioli e Richardson, che è stato preso in considerazione e voglio vedere da vicino, così come Parisi».