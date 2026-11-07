Vanoli: "Non fate un caso su Pedro Goncalves. Qui si vince da squadra, nessuno fa la differenza"

Vanoli ha parlato di Goncalves, senza però sciogliere i dubbi sul suo possibile impiego dal primo minuto

Tra i temi affrontati da Paolo Vanoli nella conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Juventus c'è anche quello legato a Pedro Gonçalves, finito al centro del dibattito nelle ultime ore. Resta da capire se il portoghese partirà titolare oppure se sarà inizialmente in panchina, ma il tecnico viola ha voluto ridimensionare l'attenzione sul singolo, ribadendo l'importanza del gruppo. Ecco le sue parole:

"Non fate un caso su Pedro Goncalves, ha dimostrato qualità e professionalità. Ma qui si vince da squadra, nessuno fa la differenza. L’ho preso come esempio perché è importante per i giovani. Ma non facciamo i casi Oulai-Fagioli, Pedro e questo e quello, siamo la Fiorentina".