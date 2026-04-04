Vanoli: "Non è stato facile preparare questa partita, Kean ha pagato la delusione del mondiale"

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria della sua squadra sul Verona, queste le sue parole:“Non deve tranquillizzare perché abbiamo fatto u...

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria della sua squadra sul Verona, queste le sue parole:

“Non deve tranquillizzare perché abbiamo fatto un passo importante. A volte fai prestazioni importante e a volte fai partite sporche. Complimenti al Verona per la partita di oggi. All’andata abbiamo fatto una grande prestazione ma 0 punti. A 8 partite dalla fine contano i punti. Ma dobbiamo capire che dobbiamo salvarci attraverso il gioco. Ora abbiamo la Conference che è una partita importantissima.”

“La delusione di noi italiani per uscire dal 3º mondiale l’ha percepita anche lui. Però il calciatore deve saper reagire e come tutto il calcio italiano deve saper trovare la soluzione per tornare grande. Moise oggi ha pagato la delusione più che l’aspetto fisico. Lo dobbiamo recuperare ma è stata una settimana difficile per i tanti infortunati che non siamo riusciti a recuperare. Poi c’è qualche nazionale che rientra all’ultimo come Pongracic non è facile.”

“Lui convive con questo problema alla tibia e quando prende un colpo sente dolore e fa fatica a correre. Cerchiamo di tenerlo in condizione e di fargli passare il dolore. Ci mancano 8 partite più la Conference.”