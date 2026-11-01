Vanoli: "Non abbiamo recuperato né Ranieri né Atta, che però sta facendo qualcosa in più sul campo"

Le parole del tecnico viola sugli infortunati alla viglia di Sassuolo-Fiorentina

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, in programma domani, l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa, facendo il punto sulle condizioni degli infortunati e sull’importanza della gara per il percorso dei viola.

"Per quanto riguarda gli infortunati, non abbiamo recuperato né Ranieri né Atta, che però sta facendo qualcosa in più sul campo. Domani non è uno spartiacque, tutte le partite sono importanti. Dobbiamo guardare le cose positive. Abbiamo sbagliato qualcosa, ma per maturità, non per atteggiamento. A San Siro avevo detto che si poteva andare là per vincere, lavoro per far sognare i ragazzi. Ci sono partite più importanti di altre e la prossima per noi è fondamentale."