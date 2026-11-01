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Vanoli: "Non abbiamo recuperato né Ranieri né Atta, che però sta facendo qualcosa in più sul campo"

Le parole del tecnico viola sugli infortunati alla viglia di Sassuolo-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2026 17:25
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Vanoli: "Non abbiamo recuperato né Ranieri né Atta, che però sta facendo qualcosa in più sul campo" -
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Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, in programma domani, l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa, facendo il punto sulle condizioni degli infortunati e sull’importanza della gara per il percorso dei viola.

"Per quanto riguarda gli infortunati, non abbiamo recuperato né RanieriAtta, che però sta facendo qualcosa in più sul campo. Domani non è uno spartiacque, tutte le partite sono importanti. Dobbiamo guardare le cose positive. Abbiamo sbagliato qualcosa, ma per maturità, non per atteggiamento. A San Siro avevo detto che si poteva andare là per vincere, lavoro per far sognare i ragazzi. Ci sono partite più importanti di altre e la prossima per noi è fondamentale."

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