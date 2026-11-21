Vanoli: "Mastantuono solo in attacco? No, un giocatore completo deve fare anche la fase difensiva"

Vanoli chiarisce sui compiti di Mastantuono

Lunedì alle 20:45 la Fiorentina sfiderà il Monza. Per presentare il match valido per la 12° giornata di campionato, Mister Vanoli ha risposto in conferenza stampa alle domande dei giornalisti. Tra i tanti temi toccati spunta il nome di Mastantuono, appena rientrato dalla Nazionale argentina.

"Oggi il calcio è fatto di fase offensiva e difensiva: un giocatore completo deve fare entrambe le fasi. Sul come la deve fare ci sono vari modi. Penso che Mastantuono stia dimostrando il suo valore sia in Nazionale che con la Fiorentina, ma deve continuare a lavorare. Ha fatto un passo indietro venendo alla Fiorentina per migliorasi".