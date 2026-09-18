"Vanoli è tra i migliori allenatori in Italia insieme a Fabregas. Allegri e Sarri sono al tramonto"

Enzo Baldini incorona Paolo Vanoli

Il giornalista Enzo Baldini, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Se Fagioli si conferma quello di sette anni fa, è giusto che Oulai e Atta giochino con lui, con Ndour pronto a subentrare. L'ivoriano è stato uno dei colpi più importanti del mercato, ne sentiremo parlare tanto".

Su Vanoli: "Paratici sbagliò a non confermarlo, ma poi è stato bravo a richiamarlo. Vanoli, e lo confermo adesso, è uno dei migliori allenatori in Italia insieme a Fabregas. Sono contento che sia ritornato lui e non allenatori come Allegri o Sarri che ormai sono al tramonto".