Vanoli: "Beto sta bene, da un giocatore così si predente molto. Deve capire di essere un'arma in più"

Le parole del tecnico della Fiorentina nei confronti di Beto

Vanoli si è soffermato anche su Beto, riconoscendo i progressi mostrati dall'attaccante e chiedendogli un contributo sempre più importante per la squadra.

"Beto sta bene, poi ci parlo molto ed è normale che da un giocatore così si pretende di più. Quando è entrato con l’Atalanta mi è piaciuto molto, una bella reazione di chi ha capito cosa gli avevo detto. Lui e Pedro devono capire che possono essere un’arma in più per questa squadra.”