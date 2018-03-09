Valoti: "È difficile scendere in campo, i compagni che lo conoscevano sono distrutti"
Mattia Valoti, attaccante in forza all'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "E’ stata una notizia tremenda, ho visto tanta tristezza soprattutto nei volti di chi lo conosceva. È difficil...
A cura di Redazione Labaroviola
09 marzo 2018 13:15
Mattia Valoti, attaccante in forza all'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "E’ stata una notizia tremenda, ho visto tanta tristezza soprattutto nei volti di chi lo conosceva. È difficile scendere in campo, da quello che mi dicono i miei compagni che l’hanno conosciuto era una persona fantastica, è giusto onorare la sua memoria".