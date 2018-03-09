Valoti: "È difficile scendere in campo, i compagni che lo conoscevano sono distrutti"

Mattia Valoti, attaccante in forza all'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "E’ stata una notizia tremenda, ho visto tanta tristezza soprattutto nei volti di chi lo conosceva. È difficil...

A cura di Redazione Labaroviola 09 marzo 2018 13:15

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