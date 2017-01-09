Il valore effimero dei trasferimenti a 6 zeri. Quanto significavano 45 mln qualche anno fa...

Il Tianjin offre 45 mln per Kalinic. Con una cifra simile la Fiorentina nel 2008 fu protagonista di una campagna acquisti fra le migliori che si ricordino. Mentre adesso...

Lungi dal ricadere nella banalità di luoghi comuni del tipo: "Un caffè costava 1000 lire...", dai quali badiamo bene di tenere la distanza di sicurezza, è pur vero che, con la crescita dei capitali di investimento e l'avvento di nuovi mercati (Cina su tutti), il valore attribuito ai milioni che vengono investiti nel mondo del calcio è sensibilmente cambiato nel corso degli ultimi anni. Tuttavia, per rendersene conto in modo tangibile, non è necessario prendere in considerazione un periodo che, almeno dal nostro punto di vista, può sembrare preistorico come l'epoca antecedente all'introduzione della moneta unica. È sufficiente volgere lo sguardo a qualche anno fa, precisamente a qualche sessione di mercato fa...

Era l'estate del 2008 e la Fiorentina dei fratelli Della Valle, che di questi tempi fa sempre un certo effetto accostare alla parola "calciomercato", e del direttore sportivo Pantaleo Corvino faceva la parte del leone nel mercato estivo. Gilardino, Vargas, Felipe Melo, Jovetic e Comotto (senza contare i prestiti). Nomi altisonanti, giovani emergenti e campioni affermati, talenti inseguiti da mezza Serie A... Spesa totale? Circa 46.800.000 euro.

Esatto, con la cifra che adesso i cinesi del Tianjin Quanjian sarebbero disposti a spendere per arrivare a Nikola Kalinic appena nove anni fa era possibile acquistare un attaccante di 25 anni, già campione d'Europa e del mondo, autore di quasi 100 gol in Serie A; un esterno a tutta fascia dal sinistro terrificante cercato dai maggiori club; un giovane in rampa di lancio desiderato da mezza Europa; oltre a due elementi come Felipe Melo e Gianluca Comotto che sarebbero risultati determinanti negli equilibri di Prandelli. Cinque acquisti quindi... Cinque acquisti di primissimo livello capaci di puntellare in tutti i ruoli nevralgici una Fiorentina che si apprestava a sfidare lo Slavia Praga nei preliminari di Champions League.

Sembra una vita fa... Sembra una realtà utopica distante anni luce, ma non sono passati nemmeno dieci anni. Neanche dieci anni fa la Fiorentina poteva quantomeno ambire ad allestire una squadra capace di competere ai massimi livelli. La realtà fattuale non ha nemmeno bisogno di essere commentata... Sicuri che i 45.000.000 (anche se la cifra a sei zeri fa un certo effetto) di Kalinic valgano ancora così tanto?

Gianmarco Biagioni