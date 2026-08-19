Valdepenas: “Borja Valero mi sta dando molti consigli su Firenze. Mastantuono è incredibile”

Valdepenas ha parlato in conferenza stampa

Il nuovo calciatore della Fiorentina Victor Valdepenas è stato presentato ai tifosi e ai giornalisti presenti in squadra, queste le sue parole:“Il calcio italiano è diverso dallo spagnolo, soprattutto tatticamente.Io sono molto orgoglioso di essere stato al Real Madrid. Sono orgoglioso anche di essere qui e spero di restituirla sul campo.

La prima maglietta del real è stato un regalo speciale. Conserverò la maglia anche del debutto alla Fiorentina, la porterò con molto affetto.In serie A ci sono calciatori molto forti, spero di prendere il meglio da tutti.

Ringrazio Borja che mi sta dando molti consigli in questi primi giorni qui a Firenze, mi sta rendendo tutto più facile.

Per me è un onore essere paragonato a Marcos Alonso. Io penso solo ad allenarmi e dare il massimo.

Le mie caratteristiche sono la velocità e fare sforzi ripetuti, dare intensità e aiutare la squadra.

Sono felice che Mastantuono sia qui, per me è un appoggio. Mastantuono tecnicamente è fortissimo, un giocatore incredibile.

Mourinho mi ha detto di fare il meglio e mi ha fatto grandi complimenti. So giocare sia centrale che terzino io non saprei scegliere, sceglierà il mister.”