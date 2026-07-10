Valcareggi: "L'obiettivo minimo è l'Europa League. I fiorentini si sono dimenticati che dobbiamo stare lì"

Valcareggi a Lady Radio commenta le prime mosse di mercato di Paratici

Valcareggi, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha commentato il nuovo corso della Fiorentina e il lavoro portato avanti da Fabio Paratici sul mercato. "Sono contento per Paratici, mi piace il suo modo di lavorare. Lui racconta le cose quando sono fatte, non quando sono ancora in corso. Se il trend è questo dobbiamo avere fiducia". Ha poi analizzato l'arrivo di Arthur Atta: "È un giocatore vero, un profilo importante. La Fiorentina con Paratici ha capito che bisogna spendere e investire per migliorare la squadra". Secondo Valcareggi, l'obiettivo deve essere quello di tornare stabilmente nelle zone alte della classifica: "Il minimo deve essere l'Europa League, anche se forse a Firenze ci siamo dimenticati che dobbiamo stare lì. La Fiorentina deve puntare a quei traguardi". Infine, un commento positivo anche sulla scelta di affidare la Primavera ad Andreazzoli: "Sono molto contento anche per lui. È un allenatore di esperienza che può dare tanto ai giovani".