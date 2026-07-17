Valcareggi: "Ritiro tutto su Joseph Commisso: con i suoi soldi sta facendo rinascere la Fiorentina"

Le parole di Furio Valcareggi che elogia Joseph Commisso

Il noto procuratore, Furio Valcareggi, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: “Ho cambiato idea su Joseph Commisso, all’inizio non mi piaceva, dopo le prime uscite pubbliche. Ora ritiro tutto perché coi suoi soldi sta facendo un gran mercato. La Fiorentina adesso venderà, e si pensa che incassi… ma non è così".

"Sta prendendo forma veramente una bella squadra, la difesa è molto forte. Terrei anche Comuzzo e Ranieri. In mezzo al campo c’è Fagioli, si tratta Oulai, il portiere va bene, e ancora Paratici non ha finito. Kean? O sta ai patti della Fiorentina, sennò staremo a vedere. Bello avere un centravanti così forte che nessuno ti chiede. Per 35-40 milioni? Lo cederei subito".