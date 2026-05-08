Valcareggi: "Grosso è bravo, ma ho paura di Firenze. L'ambiente dovrà sostenerlo con convinzione"

L’agente sportivo ha commentato il momento della Fiorentina e le indiscrezioni legate a Grosso, soffermandosi anche sul lavoro di Paratici.

La Fiorentina continua a far discutere tra presente e futuro. Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Valcareggi ha analizzato la situazione viola, parlando della corsa salvezza e delle voci che accostano Fabio Grosso alla panchina gigliata. “Questa salvezza è arrivata soprattutto grazie ai passi falsi delle altre squadre. Quando si lotta per non retrocedere succede spesso così”, ha spiegato Valcareggi. “Ora però la barca sta finalmente entrando in porto”.

Nel suo intervento c’è stato spazio anche per Paratici: “Ha una stanza vuota da riempire e saprà come farlo. È un grande professionista e anche un caro amico. Una carriera come la sua non si costruisce senza qualità, ed è una fortuna poter contare su di lui”.

Infine, un passaggio sulle voci riguardanti Grosso: “Per me è ancora presto. Non temo lui, perché è un allenatore molto valido e preparato. La vera incognita è Firenze: se la società deciderà di puntare su di lui, l’ambiente dovrà sostenerlo con convinzione”.