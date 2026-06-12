Valcareggi: "Ferrari è colpevole del disastro creato. Commisso dia pieni poteri a Paratici"

Le parole di Valcareggi ai microfoni di Lady Radio

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Furio Valcareggi ha commentato le recenti dichiarazioni di Joseph Commisso e il nuovo assetto dirigenziale della Fiorentina. "Spero che Joseph Commisso confermi quanto detto nel suo video anche davanti a Ferrari, lasciando davvero il controllo della parte sportiva in mano a Paratici", ha dichiarato il procuratore e tifoso viola. Poi l'affondo nei confronti dell'attuale direttore generale: "Ferrari, avendo scelto Pioli e Pradè, è complice del disastro più degli altri e, a differenza loro, è ancora al suo posto. Devo dire che mi sono riavvicinato a Joseph perché mi è piaciuto molto quello che ha detto". Sul tema societario, Valcareggi ha invece escluso novità imminenti: "La Fiorentina è una società che interessa, ha un costo accessibile ed è un grande club, ma per quello che mi risulta non c'è alcuna trattativa per la vendita. Poi è chiaro che, nel calcio come nella vita, tutto può essere in vendita".