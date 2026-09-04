Valcareggi: "Antognoni ha ragione su Batistuta e Rui Costa: lui è rimasto anche quando lo volevano tutti"

Il procuratore e tifoso viola analizza il mercato e difende le scelte del club, soffermandosi anche su Antognoni

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare il mercato della società viola e alcune delle principali operazioni dell’estate.



“Credo che Mandragora avesse ormai più voglia di stare a Firenze. Non penso che la società abbia gestito male la situazione e lo stesso discorso può valere per Gosens: erano arrivati alla fine del loro percorso ala Fiorentina. Non condivido l’idea che la Fiorentina non possa puntare su giocatori come Beto e Gnonto. Sono calciatori con esperienza, una carriera alle spalle e un valore economico importante. Per quello che è stata costruita, questa Fiorentina mi convince molto. Se devo dare un voto al mercato, scelgo 10: è la valutazione che sento di dare alla squadra che è stata allestita"



“Credo che sulla vicenda Antognoni si sia parlato abbastanza. Ha già spiegato le ragioni della sua assenza e bisogna rispettarle. Capisco le reazioni della gente alle sue parole su Batistuta e Rui Costa, ma ha ragione: loro a un certo punto hanno lasciato Firenze, mentre Antognoni ha scelto di restare quando avrebbe potuto andare altrove".