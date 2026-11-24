Una vergogna senza fine: seconda peggior partenza dell'era Commisso. Persino Iachini-Prandelli fecero meglio

Altro che ripartenza, la Fiorentina deve pensare alla salvezza

I numeri raccontano una situazione sempre più preoccupante in casa Fiorentina. Dopo dodici giornate di campionato, la squadra viola ha raccolto appena 9 punti, un bottino che rappresenta la seconda peggior partenza dell'intera gestione Commisso.



Un dato da leggere considerando anche l'avvicendamento in panchina avvenuto nel corso di questa stagione: le prime tre partite sono state guidate da Fabio Grosso, mentre successivamente è arrivato Paolo Vanoli. Il rendimento complessivo della squadra, però, resta decisamente al di sotto delle aspettative.



Per trovare una partenza peggiore bisogna tornare alla stagione passata, quando la gestione Pioli-Vanoli aveva portato a casa appena 6 punti nelle prime dodici giornate. Ma il confronto che fa più rumore è un altro: persino la Fiorentina di Iachini e Prandelli, nel 2020/21, era riuscita a fare meglio, conquistando 10 punti.



Nelle altre stagioni della gestione Commisso, infatti, i viola avevano raccolto 16 punti con Montella nel 2019/20, 18 con Italiano nel 2021/22, 13 nel 2022/23, 20 nel 2023/24 e addirittura 25 con Palladino nel 2024/25.



A Firenze non è più soltanto una questione di classifica: i numeri certificano un fallimento sportivo che non trova precedenti, se non nella disastrosa annata 2025/26. E il fatto che persino Iachini e Prandelli, con una rosa oggettivamente inferiore, avessero fatto meglio è forse il segnale più umiliante di tutti.