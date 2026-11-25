Una pagina difende Commisso: "Vi scordate cos’era la Fiorentina prima di lui". Lui concorda: "Grazie mille"

Sui social non manca chi continua a sostenere apertamente la famiglia Commisso

Nel momento più difficile della stagione della Fiorentina, con la squadra in piena crisi di risultati e una parte della tifoseria scesa apertamente in contestazione contro la proprietà, c'è anche chi ha deciso di schierarsi pubblicamente dalla parte di Giuseppe Commisso.



La pagina social Calcio Totale ha infatti pubblicato un lungo messaggio in difesa del presidente, prendendo posizione contro le richieste di cessione della società avanzate da una parte dei tifosi:

"Siamo davvero alla follia più totale. Ormai sembra che nel calcio si sia perso completamente il senso della ragione. E soprattutto della riconoscenza. Oggi vogliamo prendere pubblicamente le difese di quest'uomo che vedete in foto. Perché pochi giorni fa una parte importante della tifoseria della Fiorentina ha apertamente contestato la proprietà viola, arrivando addirittura a chiedere un cambio di proprietà.



Questo per i risultati sportivi deludenti, mancanza di un progetto convincente, scelte sbagliate sul mercato, investimenti senza risultati e distanza tra società e tifosi. Allora a questi tifosi, o forse sarebbe meglio dire pseudo-tifosi, vorremmo ricordare che la proprietà negli ultimi sette anni e mezzo ha investito 644 MILIONI DI EURO nella Fiorentina. Quest'estate sono stati investiti circa 150 milioni sul mercato. Ha realizzato il Viola Park, una struttura all'avanguardia. Ha investito nelle infrastrutture, nello stadio e continua a sostenere economicamente la società.



È vero, i risultati sportivi sono deludenti. È vero, sono stati commessi degli errori. Ma le responsabilità tecniche vanno attribuite soprattutto a chi costruisce la squadra, a chi sceglie i calciatori, a chi lavora quotidianamente nell'area sportiva. E infatti la Fiorentina negli anni ha cambiato dirigenti e allenatori. Ma arrivare a chiedere a questa proprietà di vendere la società è qualcosa che troviamo francamente assurdo.



E poi c'è la questione della distanza dalla città. Ma stiamo scherzando?

Parliamo di un presidente che è vero, ora è in America, ma quando è a Firenze cerca continuamente il contatto con la gente, con i tifosi, con la città. Un uomo che ha dimostrato più volte il proprio attaccamento alla Fiorentina.



Forse qualcuno ha dimenticato cos'era la Fiorentina prima di essere acquistata da questa proprietà. Noi vogliamo dirlo chiaramente.

SIAMO DALLA PARTE DEL PRESIDENTE GIUSEPPE COMMISSO".

Un messaggio che non è passato inosservato allo stesso numero uno viola. Commisso ha infatti risposto direttamente alla pubblicazione con un semplice, ma significativo: «Grazie mille».

Un breve intervento che testimonia l'apprezzamento del presidente per le parole ricevute in una fase particolarmente delicata del rapporto tra la proprietà e una parte della tifoseria. Le domande sul futuro della Fiorentina restano, ma sui social non manca chi continua a sostenere apertamente la famiglia Commisso.