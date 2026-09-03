Una curiosità senza precedenti: La Fiorentina lascia scoperti i numeri di maglia dal 7 all’11

Un dato curioso in casa Viola

Una curiosità senza precedenti per la Fiorentina. Al termine del mercato, la squadra viola si ritrova con una particolarità che non si era mai verificata nei suoi 125 anni di storia in Serie A: nessun giocatore ha infatti il numero di maglia dal 7 all’11.

Una sequenza di numeri storicamente legata ai ruoli offensivi e alle maglie più iconiche del calcio che, questa volta, resta completamente scoperta. Dal 7 all’11: cinque numeri consecutivi senza padrone. Un dettaglio apparentemente curioso, ma che racconta anche quanto sia cambiata la numerazione nel calcio moderno, sempre più lontana dalla tradizione.