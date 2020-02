Di Gabriele Caldieron

Una Fiorentina coriacea ma sfortunata cade allo Stadium. Ma andiamo con ordine: al 22’ doppia grande occasione viola: prima il tacco di Cutrone che ispira lo stesso gesto per Chiesa sul quale Szczesny vola. Nel seguente calcio d’angolo è Lirola ad impegnare ancora il portiere bianconero con una bordata al volo dalla distanza. Poco dopo è Bentancur ad impegnare Dragowski con un tiro dal limite. Al 38’ Pezzella intercetta con il braccio una conclusione di Pjanic ed è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Ronaldo che non sbaglia: 1-0. Nella ripresa il canovaccio tattico è lo stesso: al 62’ altra grande occasione viola con Benassi che sfiora il gol con una conclusione ad incrociare sulla quale Szczesny può solo sperare che esca. Nel contropiede bel cross per Higuain che di prima intenzione calcia angolato verso Dragowski ma il portiere polacco è poderoso. Al 76’ Pasqua fischia un rigore per un presunto fallo di Ceccherini su Pjanic ma se prima non vi erano dubbi qui invece ce ne sono eccome: non c’è fallo e dopo il VAR review la massima punizione viene comunque assegnata.

Sul dischetto nuovamente Ronaldo spiazza Dragowski ed è 2-0. Nel finale la Fiorentina prova un forcing ma si rivelerà sterile. Al 91’ gloria anche per De Ligt abile a sfruttare un corner impattando bene con la testa. Tra rimpianti e dissenso generale per la scelta di Pasqua sul rigore valso poi il 3-0 la gara volge al termine.

Foto: Calciomercato.com