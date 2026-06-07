Un nuovo malore per Eriksen; collassa in campo. "E' cosciente e sta bene" rassicura lo staff della Danimarca

Attimi di spavento per Christian Eriksen durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina sospesa dopo un altro malore del centrocampista

Nuovo malore in campo per Christian Eriksen. Durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina, il centrocampista danese è collassato in campo dopo essersi messo una mano al petto. La Nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni: "Christian Eriksen è cosciente e, date le circostanze, sta bene. La partita è stata sospesa". Il giocatore ex Inter, durante Danimarca-Finlandia agli Europei 2021, aveva già avuto un malore in campo, crollando improvvisamente al suolo a causa di un arresto cardiaco. Fu rianimato sul terreno di gioco con il massaggio cardiaco e defibrillatore, venendo poi trasportato in ospedale dove si riprese. In seguito gli fu impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo che gli ha permesso di tornare a giocare ad alto livello come riportato da Gazzetta.it