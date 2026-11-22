Un Atalanta mai doma rimonta l'Inter e strappa un pareggio in extremis. 4-4 spettacolare a Bergamo

Gol a raffica nel posticipo della New Balance Arena tra Atalanta e Inter che pareggiano 4-4

Otto gol, continui ribaltamenti di fronte e un finale da cardiopalma. Alla New Balance Arena, Atalanta e Inter danno vita a una partita spettacolare, conclusa sul 4-4. La squadra di Cristian Chivu resta avanti praticamente per tutta la gara, trascinata da uno straordinario Francesco Pio Esposito, autore di una tripletta, ma viene raggiunta nel recupero dal rigore di Franck Kessié. Una rimonta di carattere per la formazione di Maurizio Sarri, capace di reagire alle difficoltà e di allontanare almeno in parte le critiche delle ultime settimane. Dopo due vittorie convincenti contro Feyenoord e Como, entrambe senza subire gol, l'Inter ne incassa quattro in una sola serata. I milanesi salgono a 29 punti, ma scivolano al terzo posto dopo il successo della Roma, allontanadosi a tre lunghezze dalla capolista Lazio. L'Atalanta torna a muovere la classifica, pur rimanendo dodicesima a quota 15.

Esposito domina il primo tempo: doppietta dell'interista, Elmas tiene viva l'Atalanta

L'Inter parte con maggiore convinzione e sfiora subito il vantaggio con Calhanoglu, fermato da una deviazione di Kolasinac. All'11' Esposito manda di poco a lato di testa, ma al 16' trova il gol: Scalvini sbaglia il rinvio, Barella recupera e serve il centravanti, che batte Sportiello con il destro. I nerazzurri controllano il gioco e al 32' raddoppiano ancora con Esposito, lasciato libero di colpire di testa sul calcio d'angolo battuto da Dimarco. Chivu perde Calhanoglu per infortunio, sostituito da Sucic, mentre l'Atalanta trova immediatamente la forza di reagire. Al 35' Zalewski serve Eljif Elmas, che manca inizialmente il pallone con il sinistro ma riesce a correggersi e a superare Josep Martinez con il destro. Il primo tempo termina così sul 2-1 per gli ospiti.

Esposito firma la tripletta, poi la rimonta atalantina: Kessié completa l'impresa al 91'

La ripresa sembra indirizzare definitivamente la partita verso l'Inter: al 52' Thuram inventa un filtrante perfetto per Esposito, che davanti a Sportiello completa la sua prima tripletta in nerazzurro. Sul 3-1 Sarri cambia volto alla squadra inserendo Pasalic e Rowe, e la Dea torna in partita. Al 73' Charles De Ketelaere accorcia di testa su corner di Zalewski, ma appena tre minuti dopo l'Inter conquista un rigore per un fallo di mano di Zappacosta. Dal dischetto Petar Sucic firma il 4-2. Sembra finita, ma all'81' De Ketelaere trova la doppietta personale con un sinistro deviato da Pavard, riportando i bergamaschi a una sola rete di distanza. All'87' Martinez salva su Pasalic, poi al 90' Bastoni tocca il pallone con il braccio nel contrasto con De Ketelaere: calcio di rigore. Al 91' Kessié spiazza il portiere e firma il clamoroso 4-4. Esplode la New Balance Arena: l'Atalanta completa una rimonta che sembrava impossibile, mentre l'Inter lascia per strada due punti pesantissimi nella corsa al vertice come riportato da TMW.