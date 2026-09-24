Ulivieri: “Vanoli è totalmente diverso dallo scorso anno. È migliorato molto nelle conferenze”

Il presidente dell’associazione dell’allenatori ha parlato a RadioFirenzeViola

Il presidente dell'AIAC, Renzo Ulivieri, ha parlato a Radio FirenzeViola delle vicende della Fiorentina, che si è rilanciata con l'arrivo in panchina di Paolo Vanoli: "Vanoli è totalmente diverso dallo scorso anno, ha fatto tesoro dell'esperienza della stagione precedente. Il suo vivere Firenze e la Fiorentina, unito al fatto di non essere stato confermato, lo hanno reso un tecnico più razionale", le sue parole.

"È molto migliorato nelle interviste e nel parlare" - fa notare - "riesce a essere sintetico e non lungo come accadeva un anno fa. Credo che la perfezione non ci sia mai, però lui ci è veramente vicino, e su questo lo sta aiutando molto la piazza", assicura.

Su Franco Mastantuono: "Mastantuono mi piace da morire. Tatticamente lui essendo mancino viene spesso dentro il campo, io su quella palla in cui lui conduce all'interno proverei anche il passaggio, con ovviamente un'organizzazione sui movimenti dei compagni, non solo il tiro come spesso fa lui. Ma questa è una cosa su cui in un paio di settimane ci si può arrivare".

Sulla gestione dei singoli da parte di Vanoli, aggiunge: "Spiega tutte le scelte e racconta le cose che può raccontare. Tante volte infatti alcune cose che gli allenatori fanno non si possono raccontare. Le cose come quelle su Oulai invece si possono raccontare e fanno risultare l'allenatore come un tecnico più sobrio". Lo scrive TMW