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Ufficiale: Riccardo Baroni ('98) girato in prestito alla Lucchese

Il difensore classe '98 ripartirà dalla Lega Pro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2017 12:58
Ufficiale: Riccardo Baroni ('98) girato in prestito alla Lucchese -
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Come si apprende dal comunicato comparto sul sito ufficiale violachannel.tv, l'avventura del difensore centrale di proprietà della Fiorentina, Marco Baroni (figlio dell'allenatore del Benevento neo promosso in Serie A), proseguirà in Lega Pro. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dalla società gigliata: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Baroni (classe ’98) all’ A.S. Lucchese Libertas".

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