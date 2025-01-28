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Ufficiale: Marì è della Fiorentina, indosserà la maglia numero 18. Giovedì alle 13.30 la presentazione

La Fiorentina ha comprato Pablo Marì a titolo definitivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 gennaio 2025 19:32
Ufficiale: Marì è della Fiorentina, indosserà la maglia numero 18. Giovedì alle 13.30 la presentazione -
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Il comunicato ufficiale della Fiorentina sull'acquisto di Pablo Marì: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pablo Marí Villar dall’ A.C. Monza. Marí, nato ad Almussafes (Spagna) il 31 agosto 1993, nel corso della sua carriera, ha indossato, tra le altre, le maglie dell’ Arsenal e del Flamengo, vincendo una FA Cup, un Campionato Brasiliano ed una Copa Libertadores. Nelle ultime stagioni con il Monza ha collezionato 83 presenze in Serie A mettendo a segno un gol. Il nuovo calciatore viola indosserà la maglia numero 18 e la conferenza stampa di presentazione si terrà giovedì 30 gennaio, alle ore 13:30, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park".

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