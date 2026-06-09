UFFICIALE: l'Atalanta ha esonerato Raffaele Palladino. Pronto Maurizio Sarri, entro venerdì l'annuncio

Il sito di Gianluca Di Marzio riporta la fine del rapporto fra Palladino e l'Atalanta. Come si sa da settimane, il successore sulla panchina bergamasca sarà Sarri.

Ora è arrivata anche l'ufficialità: le strade dell'Atalanta e di Raffaele Palladino si dividono. Il club bergamasco ha pubblicato sui propri canali la nota formale che sancisce la fine del rapporto con l'allenatore.

IL COMUNICATO - La separazione si è consumata in totale serenità, come confermato dai toni distesi della nota diffusa dalla società nerazzurra: "Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti. Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".

L'ARRIVO DI SARRI - Come già anticipato, l'Atalanta ha ha scelto Maurizio Sarri per il proprio futuro in panchina, ed entro venerdì arriverà l'annuncio.

Lo riporta https://www.gianlucadimarzio.com