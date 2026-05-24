UFFICIALE: Juventus esclusa dalla prossima Champions League, fatale la sconfitta con la Fiorentina
Ha dell'incredibile quanto sta andando in scena in questi minuti. La Juventus è ufficialmente fuori dalla Champions League del prossimo anno.
La Juventus è ancora impegnata nel secondo tempo della sua ultima partita stagionale, sospesa per il ritardo dovuto a problemi di ordine pubblico, ma il destino è già scritto: la vittoria della Roma e del Como sancisce l’esclusione dei bianconeri dalla prossima Champions League.
Una sentenza maturata non solo nei risultati di questa sera, ma lungo un percorso segnato da passi falsi decisivi. Su tutti, pesa come un macigno la sconfitta casalinga contro la Fiorentina nel turno precedente, la penultima di Serie A. Lo 0-2 subito allo Stadium contro i viola rappresenta il vero punto di rottura della stagione juventina, il momento in cui la squadra ha perso definitivamente il controllo della propria corsa europea.
Da domenica scorsa infatti, la Juventus è finita a dipendere dai risultati degli altri. E alla fine, proprio gli incroci dell’ultima giornata hanno completato il quadro, lasciando i bianconeri fuori dalle prime quattro.