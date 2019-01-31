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Ufficiale, Gori lascia Foggia anticipatamente, dopo il flop va a Livorno in prestito

Dieci presenze in stagione con la maglia del Foggia, quasi mai da titolare, Gabriele Gori adesso si trasferisce al Livorno. Scambio di documenti in corso tra le società, vicine dunque ad ufficializzar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 13:00
Ufficiale, Gori lascia Foggia anticipatamente, dopo il flop va a Livorno in prestito -
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Dieci presenze in stagione con la maglia del Foggia, quasi mai da titolare, Gabriele Gori adesso si trasferisce al Livorno. Scambio di documenti in corso tra le società, vicine dunque ad ufficializzare il trasferimento dell'attaccante classe '99.

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