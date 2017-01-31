Ufficiale: Gilberto ceduto in prestito al Vasco da Gama. La data del rientro...
Questo il comunicato apparso su Violachannel.tv: ACF Fiorentina comunica di aver risolto consensualmente il trasferimento temporaneo del calciatore Gilberto Junior Moraes (classe ’93) all’ U.S. Latina...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2017 20:03
Questo il comunicato apparso su Violachannel.tv: ACF Fiorentina comunica di aver risolto consensualmente il trasferimento temporaneo del calciatore Gilberto Junior Moraes (classe ’93) all’ U.S. Latina Calcio e di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2017, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore al Club de Regatas Vasco Da Gama.