Ufficiale: Amichevole di prestigio per la Fiorentina: il 1° agosto sfiderà il Real Madrid

La Fiorentina affronterà il Real Madrid 9 anni dopo la sconfitta nel Trofeo Bernabeu

Adesso è ufficiale, la Fiorentina di Fabio Grosso sfiderà i Blancos di Josè Mourinho. Questo il comunicato del club viola:

"La Carinzia si prepara a ospitare uno dei più importanti eventi calcistici dell’estate. Sabato 1° agosto 2026, la Fiorentina affronterà il Real Madrid al Wörthersee Stadion di Klagenfurt. Il calcio d’inizio di questa prestigiosa amichevole internazionale è previsto alle ore 18:00. I biglietti saranno in vendita esclusivamente su www.testspiele.at a partire da mercoledì 15 luglio, alle ore 12:00 CEST. La Fiorentina tornerà ad affrontare il Real Madrid, il Club più vincente d’Europa, dopo l’amichevole del Bernabeu del 2017. La partita è organizzata da Onside Sports, agenzia leader in Europa nell’organizzazione di amichevoli internazionali e ritiri calcistici".

"La vendita ufficiale dei biglietti per questa prestigiosa amichevole internazionale inizierà mercoledì 15 luglio 2026 alle ore 12:00 CEST. Considerato il richiamo internazionale delle due squadre e l’elevata richiesta prevista, si consiglia ai tifosi di acquistare i biglietti con anticipo".