Udinese-Fiorentina sarà diretta da La Penna, Marrazzo e La Rocca gli assistenti

Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato che, domenica prossima, vedrà la Fiorentina di Stefano Pioli fare visita all'Udinese di Massimo Oddo. La...

Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato che, domenica prossima, vedrà la Fiorentina di Stefano Pioli fare visita all'Udinese di Massimo Oddo. La partita - con fischio d'inizio alle ore 15.00 - sarà diretta dall'arbitro Federico La Penna della sezione di Roma. Il fischietto romano sarà coadiuvato dagli assistenti Marrazzo e La Rocca mentre il IV uomo sarà invece Ros. Al Var ci saranno invece Calvarese e l'assistente Aureliano.