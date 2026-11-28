Incroci Udine, la partita degli ex. Beto e Atta sfidano il loro passato, all'altra parte la Fiorentina rivede Zaniolo

Zaniolo, Beto e Atta, tre storie diverse, un unico obiettivo: incidere e trascinare le proprie squadre fuori dalle sabbie mobili

Sarà anche la partita dei tanti destini incrociati: due situazioni critiche di classifica, due società accomunate da un cambio in panchina, due rose caratterizzate dalla presenza di tre ex di lusso, Zaniolo per i padroni di casa, Beto e Atta per la Fiorentina di Vanoli.

Tra i tanti intrecci che animano la vigilia di Udinese-Fiorentina vi è infatti anche quello relativo ad alcuni protagonisti chiamati a mettere la firma in un momento delicato e contro il proprio passato. Molte delle fortune dell’Udinese passeranno dall’inventiva di Nicolò Zaniolo. Dopo i sei anni trascorsi nel settore giovanile viola, dal 2010 al 2016, Zaniolo era rientrato a Firenze nel gennaio 2025, in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray, con tante aspettative. La sua avventura si è però chiusa senza squilli, con 13 presenze, 461 minuti e zero gol. A Udine ha ritrovato serenità e dopo aver saltato cinque gare per infortunio si è ora preso la squadra sulle spalle, come dimostrano i gol contro Roma e Bologna. Di ben altro tenore il presente di chi, con il viola addosso, ritroverà l’Udinese da avversario.

Per Beto il Friuli è stata la cornice che ne ha esaltato la potenza in campo aperto e la capacità di segnare con regolarità: a Udine ha infatti collezionato 65 presenze e 22 gol (uno ogni 208 minuti) dal 2021 al 2023, numeri ben lontani rispetto a quelli fin qui raccolti a Firenze: l’attaccante della Guinea-Bissau è stato schierato 11 volte in stagione (solo due dal primo minuto) per 238 minuti complessivi e nonostante 2,3 xG totali è ancora a secco di reti.

Il discorso su Arthur Atta è ancor più sfaccettato. Il francese non è mai riuscito a ritrovare quelle sensazioni che lo avevano fatto eccellere a Udine, grazie a un modo di interpretare il ruolo di mezzala sinistra unico nel suo genere. I 5 gol e i 4 assist dello scorso campionato avevano convinto il ds viola Paratici a investire 26 milioni per il 70% del cartellino. Poi per il francese è iniziato un calvario fisico, con il sovraccarico funzionale ai muscoli dell’addome che lo ha tenuto per più di due mesi lontano dal campo. Dopo la panchina di Monza, a Udine Atta potrebbe riassaggiare il sapore del ritorno in azione, seppur con un minutaggio ancora contingentato.

Zaniolo, Beto e Atta, tre storie diverse, un unico obiettivo: incidere e trascinare le proprie squadre fuori dalle sabbie mobili. Nelle pieghe di Udinese-Fiorentina si nasconde così anche la temuta legge dell’ex, pronta a rendere ancora più rilevante una sfida che non ammette errori né da una parte né dall’altra.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino