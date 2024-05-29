Tzolakis: "Prima finale internazionale in 99 di storia dell'Olympiacos. Vogliamo festeggiarlo tutti insieme"

Il portiere dell'Olympiacos Konstantinos Tzolakis ha parlato ai microfoni della UEFA in vista della finale di questa sera contro la Fiorentina in Conference League: "L'intera squadra è felice, molto f...

Il portiere dell'Olympiacos Konstantinos Tzolakis ha parlato ai microfoni della UEFA in vista della finale di questa sera contro la Fiorentina in Conference League: "L'intera squadra è felice, molto felice e non vede l'ora di giocare questa sfida. Molto semplicemente stiamo solo aspettando il fischio d'inizio per goderci la serata, nient'altro. Penso che per vincere servirà soltanto un altissimo livello mentale, di concentrazione. Abbiamo iniziato la preparazione una settimana fa e stasera saremo nelle giuste condizioni per fare bene, per sfruttare questa opportunità e vincere il trofeo".

Infine, un messaggio ai tifosi: "Che siano felici, è la prima volta in 99 anni di storia che l'Olympiacos si gioca un trofeo internazionale. Spero che riusciremo a vincerlo e celebrarlo tutti insieme".

LA FAN ZONE DELLA FIORENTINA È UN PIAZZALE AL SOLE. CALDO INSOPPORTABILE E TIFOSI SFINITI VANNO VIA

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