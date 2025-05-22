Labaro Viola

TyC Sport, sondaggio del River Plate per Beltran: la Fiorentina chiede 10 milioni

Continuano i rumors sul possibile ritorno di Lucas Beltran al River Plate. Dall'Argentina, TyC Sports, noto canale d'informazione argentino, spiega che ancora la trattativa sia in alto mare. Il River...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 maggio 2025 15:15
TyC Sport, sondaggio del River Plate per Beltran: la Fiorentina chiede 10 milioni - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Beltran
Condividi

Continuano i rumors sul possibile ritorno di Lucas Beltran al River Plate. Dall'Argentina, TyC Sports, noto canale d'informazione argentino, spiega che ancora la trattativa sia in alto mare. Il River sta cercando di rinforzare la squadra per il prossimo Mondiale per Club ma soprattutto per la fase finale della Copa Libertadores. Per questo negli scorsi giorni ha sondato la situazione con l'entourage dell'attaccante della Fiorentina. Tyc Sports specifica però che il ritorno non sembra affatto scontato: i viola chiedono 10 milioni per Beltran, una cifra che per i millionarios sarebbe troppo alta, e in più il classe 2001 non vorrebbe lasciare l'Europa, con l'opzione del prestito che sembra lontana.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok