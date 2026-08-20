Tuttosport: "Se Kean saluta, la Fiorentina è pronta per l'assalto a Pinamonti. Occhio alla Lazio"

L'ex Juve è un nome caldo in queste settimane per il mercato del Como e della viola, che vuole farsi trovare pronta.

Ore e giorni caldi in casa Fiorentina, c'è in ballo il destino di Moise Kean: sempre più insistenti le voci che lo vedono al Como, con la viola che intanto si sta guardando attorno per un eventuale sostituto.

Secondo Tuttosport, in caso di addio dell'ex Juve (i gigliati chiedono almeno 40 milioni), il nome più caldo sarebbe quello di Andrea Pinamonti: attaccante italiano che conosce bene il nostro campionato, e soprattutto che Grosso conosce bene, dal momento che lo ha avuto al Sassuolo lo scorso anno. Occhio però alla forte concorrenza della Lazio di Rino Gattuso.