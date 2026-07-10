Tuttosport: "Non solo l'Atalanta su Gudmundsson, sull'islandese ci sono le sirene della Premier"

Bournemouth e Aston Villa continuano a seguire l'ex Genoa, sempre più lontano dal nuovo percorso viola

Continuano le voci di un'uscita Albert Gudmundsson: sull'islandese non c'è solo l'Atalanta, ma anche la Premier League.

Come riporta Tuttosport, sull'ex Genoa, sono vive le piste del Bournemouth e dell'Aston Villa, che il prossimo anno giocheranno rispettivamente in Europa League e Champions League.

Il giocatore sembra non rientrare nei piani del neo tecnico viola, Fabio Grosso, che nella conferenza stampa di presentazione, ha fatto capire come sarà difficile trovare spazio per l'islandese.