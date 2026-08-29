Tuttosport: "Njie vuole la Fiorentina. C'è già l'accordo per un quinquennale da circa un milione a stagione"

Manca solo il sì del Toro che ne chiede almeno 18, i gigliati offrono 15. Occhio al possibile inserimento di Mandragora nell'affare.

Non c'è solo la questione prima punta da risolvere in casa Fiorentina. Paratici vuole ancora regalare un esterno a Grosso, e tra i nomi in pole c'è sicuramente quello di Njie.

Come rivela Tuttosport, la viola è parecchio interessata al calciatore svedese, che ha già fatto sapere al Torino la volontà di vestire la maglia gigliata, forte anche della promessa fatta dal club granata di una sua cessione di fronte a un'eventuale offerta importante.

La Fiorentina offre 15 milioni, il Toro ne chiede tra i 18 e i 20: c'è una piccola distanza da colmare, ma comunque filtra ottimismo, anche perché il ragazzo avrebbe già trovato un accordo per un contratto quinquennale da circa un milione netto a stagione. Occhio anche all'ipotesi Mandragora, che potrebbe finire dentro la trattativa.

Non spaventa invece il Crystal Palace, ancora fermo al prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni.