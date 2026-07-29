Tuttosport: "La Fiorentina si cautela in caso di partenza di Kean. Bloccato Pellegrino del Parma"

La viola non vuole farsi cogliere impreparata: Paratici pronto a chiudere per un prestito con obbligo fissato sui 30 milioni.

Con il futuro di Kean tutto da scrivere, la Fiorentina si è già mossa per trovare un eventuale sostituto. Qualora l'attaccante italiano dovesse fare le valigie verso altre destinazioni, la viola non si vuole far trovare impreparata.

Come scrive Tuttosport infatti, sembra che Paratici abbia già bloccato Mateo Pellegrino del Parma: gli emiliani chiedono una cifra intorno ai 30 milioni, con i toscani al lavoro per un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, con il calciatore argentino che avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento e al contratto (quinquennale)